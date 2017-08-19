زيارة مرتقبة للافروف إلى دول الخليج نهاية الشهر الجاري

أفاد مصدر بالخارجية الروسية، أن #سيرغي_لافروف، قد يجري قبل نهاية الشهر الجاري زيارة إلى دول الخليج، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي صرح مؤخراً أن #روسيا مستعدة للوساطة في الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب و #قطر، في حال تلقت طلباً بذلك.

بعد تدخل الولايات المتحدة وتركيا ودول أوروبية لإنهاء الأزمة القطرية، دون تحقيق تقدم يذكر، ها هي روسيا تدخل على خط الوساطة أيضاً.

وكان لافروف صرح الشهر الماضي بأن #موسكو على استعداد للمساعدة في حل #أزمة_قطر، في حال ارتأت الأطراف الوسيطة أن مثل هذه المساعدة ضرورية، مشيراً إلى أن روسيا على علم بالجهود التي تبذلها الدول الأخرى المهتمة في تسوية الوضع في الخليج.

في الوقت الذي تحاول قطر حشد الوساطات الدولية لحل أزمتها دون إعطاء ضمانات حقيقية حول وقف دعمها للإرهاب، وتنفيذ #مطالب_دول_المقاطعة.

وسط تحذير الإمارات سابقاً على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، من أن حل أزمة قطر سيكون خليجياً، فيما هي تعتمد على حل خارجي، كما قال.

هذا ودعمت دول غربية المساعي الكويتية لإيجاد حل بين الدول الداعمة لمحاربة الإرهاب والدوحة، قابلها تعنت قطري عرقل جهود الوساطة حتى الآن.