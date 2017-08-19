قرقاش: مستجدات أزمة قطر تُبرز الدور المركزي للسعودية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "مستجدات أزمة قطر ومأزقها يسلط الضوء على الدور المركزي للسعودية في محيطها الخليجي".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "تبقى الرياض الأساس والرقم الصعب، عصية، حليمة وحسابها عسير".

وقال: "ويبرز دور الملك سلمان الجامع بين الحزم عند الحاجة والدهاء متى دعا الموقف والحسّ الإنساني، بتوقيت مميّز، يكسر جمودا وتصلبا صنعته السياسة".

وتابع أنه "يتضح جلياً، أنك، عاجلا أم آجلا، ستعامل كما عاملت جيرانك، فكل بيوتنا من زجاج، سيصبر الجار لكنه لن ينسى التآمر والإساءة حين تبجحت بقرب سقوطه".

وكتب قرقاش أن "إدارة الملك سلمان وولي عهده (محمد بن سلمان) لأزمة قطر جمعت بين الصبر والموقف الصلب، وميّزت بين خلاف سياسي مع حكومة تآمرت على الرياض ومسؤوليات دينية وإنسانية".

وأوضح أن "حزم وحكمة وثبات الملك سلمان مؤشر يجب أن يكون مشجعاً لكل عاقل وحكيم، ننصح صادقين بأن حل الأزمة في الرياض والمنطقة وليس في معارك الطواحين. لأن المستجدات والتداعيات خطيرة، ولأن الأزمة مستمرة تهدد بالتوسع والتفاقم، دعوة جديدة وجدية إلى قطر بتغليب العقل والحكمة لأن المواجهة خاسرة.

وفي تغريدة أخيرة، قال الوزير الإماراتي: "تبدو هشاشة الموقف حين تكابر بخطاب لا يتسق مع توجهك ومفرداته غير مفردات مواطنيك الذين يتوقون إلى محيطهم ودبلوماسيتك لا تخاطب جارك صاحب القرار".