القبض على آخر كويتي في خلية العبدلي الإرهابية

أعلنت #وزارة_الداخلية_الكويتية، أن الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض، مساء السبت، على المحكوم بحكم نهائي الـ14 الذي كان متواريا عن الأنظار في قضية #خلية_العبدلي. وفقا لما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها أنه "استكمالا لجهود الجهات الأمنية المختصة بشأن القبض على المحكومين نهائيًّا في خلية العبدلي إنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم 55 /2015 تم القبض على عبد المحسن جمال حسين الشطي (كويتي الجنسية) المحكوم عليه نهائيًّا بالحبس 10 سنوات".

وكانت الكويت وجهت تهماً إلى 25 كويتياً وإيرانياً واحداً بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في عملية دهم في العام 2015. وقال ممثلو الادعاء في البلاد إن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ أعمال عدائية.

وصدر حكم بإعدام متهم واحد، بينما صدرت أحكام بالسجن على الباقين. وفي حزيران (يونيو) الماضي ألغت أعلى محكمة في البلاد حكم الإعدام في القضية، وخففت أحكام السجن الصادرة على البعض، فيما زادت من فترات أحكام أخرى. وصدرت الأحكام غيابياً في حق 14 متهماً على الأقل بينهم الإيراني.