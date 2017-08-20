حجاج قطر يشيدون بخدمات وتسهيلات السعودية بمنفذ سلوى

عبر عدد من #الحجاج_القطريين عن سعادتهم بوصولهم إلى المملكة العربية #السعودية عبر #منفذ_سلوى الحدودي، لأداء #مناسك_الحج لهذا العام، منوهين بدور المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، والخدمات و #التسهيلات المقدمة لهم بالمنفذ.

وأثنوا على حسن الاستقبال الذي حظوا به في المنفذ، مشيرين إلى أن حركة السير في المنفذ من صالة الجوازات إلى الجمارك كانت سهلة ويسيرة، دون أي عوائق توجد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب علي بن مسعود المري، أحد الحجاج القطريين، عن سعادته بالذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام، مشيداً بالخدمات والتسهيلات المقدمة من منفذ سلوى، سواء من الجوازات أو الجمارك، وقال: إنه لا توجد أي عوائق صادفته أثناء مروره.

ودعا الله أن يطول عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً اللحمة والأخوة بين الشعبين السعودي والقطري.

من جهته نوه عبيد جابر، بالتسهيلات والحركة داخل المنفذ، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية معروفة بخدمتها للحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومعبراً عن حبه للمملكة، وسعادته بأداء مناسك الحج لهذا العام، فيما أشاد حمد بن عبيد المري، بحسن الاستقبال الذي حظي به في المنفذ، مشيراً الى أن حركة السير في المنفذ من صالة الجوازات إلى الجمارك كانت سهلة ويسيرة، دون أية عوائق توجد.

بدوره أكد سالم بن راشد المري، أن حركة الجوازات والجمارك بالمنفذ كانت سلسة وسهلة، وقال إن العاملين في مركز سلوى أنهوا إجراءاتهم بوقت سريع جداً ولم أواجه أية عقبات أو تأخير بل كان التعامل بالمركز ممتازا، مشيدا بدور المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ومؤكدا أن السعوديين والقطريين إخوة وأشقاء، والجميع فيهم الخير والبركة.