هكذا يستقبل هذا السعودي حجاج قطر

"تمر وقهوة، وترحيب حار"، هكذا #استقبل #السعودي #علي_القحطاني ، #حجاج_قطر في #منفذ_سلوى الحدودي، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز باستضافة كافة الحجاج القطريين هذا العام بدون تصاريح إلكترونية وتسهيل كافة الخدمات لهم.

عربة القحطاني القادمة يومياً من الأحساء المحملة بالمشروبات والأكلات الشعبية والتمر الخلاص الذي تشتهر به المحافظة كانت محل إشادة المسافرين القطريين ومغردي "تويتر" على حدٍ سواء في ظل تداول صورته وسط تفاعل كبير. وقام القحطاني بتعليق لافتة على سيارته كتب عليها "أهلاً وسهلاً بأهل قطر في داركم الثاني".

وأوضح القحطاني بحسب مغردين نشروا كلامه: "ما قمت به من #واجب_الضيافة يحتّمه علينا الدين الإسلامي وعاداتنا القبلية في إكرام الضيف، وأنا هنا متواجد طيلة فترة فتح المنفذ واستقبال الحجاج القطريين وكذلك توديعهم بعد عودتهم من الأراضي المقدسة بعد إتمام فريضة #الحج ".

يذكر أن صالة الجوازات السعودية في المنفذ، جهزت بشكل كامل لاستقبال حجاج دولة قطر الراغبين في الحج بعد صدور توجيهات خادم الحرمين بالموافقة على دخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي في موسم حج هذا العام وأداء المناسك من دون #التصاريح_الإلكترونية ، حيث تم استقبال أكثر من 250 حاجاً قطرياً خلال الأيام الثلاثة الأولى.

