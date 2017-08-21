البحرين: لفتة الملك سلمان قوبلت بالتهرب من قبل الدوحة

شدد وزير خارجية #البحرين ، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على أن مبادرة #الملك_سلمان تجاه الحجاج القطريين قوبلت من قبل #الدوحة بالإساءة والتجني.

وأكد أن "هناك نية طيبة من الملك سلمان منذ بدء أزمة قطر لاستثناء الحجاج من أي منع إلا أن ذلك قوبل بالتهرب والتجني والإساءة"، بحسب ما أفادت مساء الأحد وكالة أنباء البحرين.

وأضاف قائلاً: "لسنا أهل شر ولا نختلق الإساءات ولكن أي إساءة للسعودية هي إساءة للبحرين لا نقبلها ونرد صاعها صاعين والبادي أظلم".

وكان وزير الخارجية قد أكد قبل يومين أن قرار خادم الحرمين بتسهيل أمور #الحجاج_القطريين لم تحصل عليه أي دولة. وكتب عبر حسابه الرسمى على تويتر: "قرار خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور حجاج #قطر إلى أبعد حد هي خطوات لم تحصل عليها أي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية".

يذكر أن الخطوط الجوية السعودية أعلنت مساء الأحد تعذّر جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة، وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح لطائراتها بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام على تقديم الطلب.

وكانت الخطوط السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.