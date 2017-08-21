طيران الإمارات تنفي تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجير

أعلن متحدث باسم #طيران_الإمارات أن الناقلة الوطنية تنفي نفياً قاطعاً ما تردد من أنباء حول تعرض إحدى طائراتها لمخطط #تفجير كما ذكر اليوم، الاثنين، وتؤكد أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، نقلا عن صحيفة "الإمارات اليوم".

وكشف #وزير_الداخلية اللبناني #نهاد_المشنوق، عن تورط 4 لبنانيين في محاولة #تفجير #طائرة_ركاب_إماراتية كانت في طريقها من #أستراليا إلى #أبوظبي.

وقال المشنوق في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، إن إحباط الهجوم الانتحاري المفترض كان بالتنسيق بين #شعبة_المعلومات في إدارة قوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة في #أستراليا.