البحرين تتهم قطر بالتخطيط لقلب نظام الحكم

بث التلفزيون البحريني اعترافات خطيرة عند عرضه لفيلم يلقي فيه الضوء على أكاديمية التغيير والتي تقف #الدوحة خلفها.

وعرض الفيلم، الذي سمي بأكاديمية التدمير، اعترافات أعضاء استقطبتهم الأكاديمية ليتم إرسالهم لاحقاً إلى المنامة لتنفيذ الهدف القطري الساعي لنشر التحريض واعتماد الفوضى من أجل إسقاط نظام الحكم في #البحرين.

ويدير أكاديمية التغيير، التي تقع في النمسا، هشام مرسي - صهر يوسف #القرضاوي - المدرج اسمه ضمن قوائم الإرهاب المعلنة من قبل الدول الأربع.

يشار إلى أن ما كان خطيراً هو وجود علاقة تربط الخلايا الإرهابية في #القطيف وأعمال العنف التي جرت فيها بأكاديمية التغيير.

وتستقي الأكاديمية، بحسب الاعترافات التي بثها التلفزيون البحريني، الأفكار والمبادئ من مشروع النهضة الذي يشرف عليه عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ومستشار أمير #قطر، عزمي بشارة.