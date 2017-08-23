البحرين تتجه لتقديم شكاوى ضد قطر بمجلس الأمن والجنائية

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي خلال مقابلة ضمن برنامج "بانوراما"، على شاشة "العربية"، إن #المنامة ستشكل لجاناً لرصد وتوثيق انتهاكات #الدوحة في #البحرين، وتحريك دعاوى ضدها في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة وارتكابها جرائم الجيل الرابع من #جرائم_الحرب، على حد قوله.

وقال العرادي إن الخطوات التي ستتخذها البحرين تجاه #قطر واضحة، مؤكداً أن الدوحة تدخلت في شؤون بلاده الداخلية ودعمت الإرهاب، مخالفة جميع الاتفاقيات الدولية التي تمنعها من فعل ذلك.

وأضاف العرادي أن قطر دعمت جماعات إرهابية ابتداء بحزب الله وانتهاء بجماعة #الإخوان_المسلمين، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وخلق فوضى في المنطقة لتنفيذ أجندتها السياسية.

وكان التلفزيون البحريني قد بث مؤخراً اعترافات خطيرة من خلال عرضه لفيلم يلقي الضوء على "أكاديمية التغيير" والتي تقف الدوحة خلفها.

وعرض الفيلم، الذي سمي بـ"أكاديمية التدمير"، اعترافات أعضاء استقطبتهم الأكاديمية ليتم إرسالهم لاحقاً إلى المنامة لتنفيذ الهدف القطري الساعي لنشر التحريض واعتماد الفوضى من أجل إسقاط نظام الحكم في البحرين.

ويدير أكاديمية التغيير، التي تقع في النمسا، هشام مرسي - صهر يوسف #القرضاوي - المدرج اسمه ضمن #قوائم_الإرهاب المعلنة من قبل الدول الأربع المقاطعة لقطر.

وتستقي الأكاديمية، بحسب الاعترافات التي بثها التلفزيون البحريني، الأفكار والمبادئ من مشروع النهضة الذي يشرف عليه عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ومستشار أمير قطر، #عزمي_بشارة.