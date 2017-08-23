تشاد تغلق سفارة قطر .. وتمنح موظفيها 10 أيام للمغادرة

قررت السلطات التشادية الأربعاء غلق السفارة القطرية في #نجامينا ومنحت 10 أيام لموظفيها لمغادرة البلاد.

واتهمت نجامينا الدوحة بزعزعة استقرار تشاد انطلاقا من #ليبيا، وفق ما علم من مصدر رسمي.

وجاء في بيان للخارجية التشادية "إن وزارة الشؤون الخارجية تبلغ العموم أنه وبسبب التورط المتواصل لدولة #قطر في محاولات زعزعة استقرار تشاد انطلاقا من ليبيا، فإن الحكومة قررت غلق السفارة ورحيل السفير والموظفين الدبلوماسيين عن الأراضي الوطنية".

وأوضحت الوزارة أنه "تم منح مهلة مدتها 10 أيام" لمغادرة طاقم السفارة، معللة القرار بالرغبة في "الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة".

وكانت تشاد استدعت سفيرها لدى الدوحة في حزيران/يونيو 2017 مثل بعض الدول الإفريقية الأخرى.