قطر تتحدث عن انتهاكات للتحالف الذي كانت جزءاً منه

بعد أن تم طردها من #التحالف_العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، شرعت #الدوحة عبر أذرعها الإعلامية بشن هجوم على التحالف في #اليمن حيث بدأ إعلامها يتحدث عما يصفه بانتهاكات من قبل التحالف الذي كانت الدوحة جزءاً منه.

حيث باتت وسائل الإعلام القطرية تهاجم التحالف الذي تم تشكيله لدعم الشرعية وإنهاء الانقلاب في اليمن وتحمله كل مسؤولية كل ما يجري في اليمن، حتى انتشار وباء الكوليرا، فيما الحكومة تحاول التنصل من أي دور في اليمن بالإعلان على لسان وزير دفاعها أنها أجبرت على المشاركة في التحالف.

مبررات توضح التناقض المستمر في سياسة قطر، فقد سبقها تفاخر قطر مراراً بمشاركة جنودها في التحالف العربي.

قنوات الإعلام القطرية أظهرت وجهها المنحاز للانقلابيين في اليمن عن طريق تجاهل دورهم فيما يحدث في البلاد من مآس إنسانية وإلقاء المسؤولية على عاتق التحالف.

سياسة قطر الجديدة رأتها السلطات اليمنية نوعاً من محاولة لتشويه #تحالف_دعم_الشرعية وخاصة في ظل التقدم الذي يحققه على الأرض والخلافات الناشبة بين طرفي الانقلاب والتي ستؤدي لمزيد من التراجع في موقفهم العسكري.