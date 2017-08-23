واشنطن: نريد لأطراف أزمة قطر الجلوس على طاولة المفاوضات

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية كريستيان جيمز لبرنامج "بانوراما"، على شاشة "العربية"، على أهمية نزع فتيل #أزمة_قطر من خلال جلوس أطراف الأزمة معاً على طاولة المفاوضات.

وقال جيمز: "الولايات المتحدة تعلق أهمية كبرى لنزع فتيل الأزمة، الأزمة القطرية الخليجية استغرقت وقتا طويلا، والسيد ريكس تيرلسون يواصل جهوده لإنهاء هذه الأزمة.. فهو على اتصال مع الأطراف لنتوصل إلى إنهاء هذه الأزمة..".

وأضاف: "في الآونة الخيرة رأينا نوعا من التصعيد في الخطاب السياسي ونريد لكل الأطراف أن يجلسوا على طاولة المفاوضات".