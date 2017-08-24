البحرين: تفكيك خلية إرهابية يتزعمها فار إلى إيران

أعلنت وزارة الداخلية في #البحرين، الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد.

وأضافت في بيان لها أن الخلية يتزعمها المدعو حسين علي أحمد داود (31 عاماً)، أحد قياديي تنظيم #سرايا_الأشتر، الذراع الإرهابية لما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي، مسقطة جنسيته، وهارب إلى #إيران، ومحكوم بالمؤبد في ثلاث قضايا إرهابية، وحكم آخر بالسجن خمسة عشر عاما، ومتورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى مقتل عدد من رجال الأمن، ويدير خلايا إرهابية، وهو على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني والمدعو مرتضى السندي.

وقد تم القبض على سبعة من عناصر هذه الخلية، والمقبوض عليهم بينهم امرأة، فيما تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على عنصرين آخرين.

إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات أسفرت عن ضبط كميات من المواد المتفجرة في مواقع مختلفة من قرى دمستان وكرزكان والمالكية ودار كليب تستخدم كورش لتصنيع القنابل محلية الصنع، وتخزين المواد الخاصة بصناعة العبوات المتفجرة، وذلك وسط مناطق مأهولة بالسكان.