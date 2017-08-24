موسكو: لافروف يزور قطر والكويت والإمارات الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن الوزير سيرغي #لافروف سيزور، الأسبوع المقبل، #الكويت و #الإمارات و #قطر لبحث الملف السوري والأزمة الخليجية.

وكانت #روسيا أعربت في يونيو الماضي إثر زيارة وزيرة الخارجية القطري لموسكو في 8 يونيو، عن قلقها من تفاقم الأزمة بين الدوحة والدول المقاطعة ( #السعودية، الإمارات، #البحرين و #مصر )، ودعا لافروف في حينه إلى تسوية الأزمة من خلال الحوار والتركيز على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب ضمن مجلس التعاون الخليجي.

إلى ذلك، زار وزير دفاع قطر، موسكو الأربعاء، معلناً أن قطر مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال الدفاع الجوي وتقنيات الأسلحة الحديثة.