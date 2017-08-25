الولايات المتحدة: أزمة قطر طالت وسنتواصل مع الدوحة

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، عن قلقها حيال استمرار الأزمة القطرية لمدة طويلة جداً بحسب تعبيرها.

وجاء كلام نويرت خلال الموجز الصحفي الذي عقدته من مقر الوزارة في العاصمة #واشنطن، الخميس.

وقالت نويرت: "نظل قلقين بشكل كبير من وضع الخلاف بين #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر من جهة، و #قطر من جهة أخرى.

وأضافت: "استمر الخلاف أكثر من اللازم، مؤكدة أن بلادها ستواصل الحوار مع الحكومة القطرية، دون إعطائها المزيد من التفاصيل.

يذكر أنه منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة حكومة قطر، بسبب دعمها للإرهاب، وسعيها لزعزعة الاستقرار في تلك الدول.

ولم تسع #الدوحة إلى مد جسور الحل بل عقدت الأزمة بتعنتها وتشبثها بموقفها وهروبها إلى الأمام بحسب ما أكد مساء الخميس وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات.