روسيا على خط الأزمة القطرية بجولة خليجية لوزير خارجيتها

يستعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، لإجراء جولة يزور خلالها عددا من العواصم الخليجية، تشمل #الكويت و #أبوظبي و #الدوحة ، لبحث آفاق الصداقة التي تربط موسكو بتلك الدول.

يأتي هذا في ظل محاولات قطرية للتقارب مع #روسيا ، حيث تتجه الدوحة لأول مرة لشراء أسلحة من موسكو، في خضم أزمتها مع الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب.

وتأتي زيارة لافروف رغم نفي روسيا قيامها بدور الوساطة.



وقالت الخارجية الروسية إن زيارة لافروف تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير آفاق علاقات الصداقة التي تربط روسيا بالكويت والإمارات وقطر، دون التشديد على بحث ملف أزمة #الدوحة وإيجاد حلٍ لها، ما عزاه مراقبون إلى نظرة موسكو الحيادية للمشكلة.

موسكو التي زارها وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد #العطية قبل أيام، وأعلن من منبرها عن إعجاب دولته بأنظمة الدفاع الجوي الروسية، وأن أمير قطر، أوصاه بتكثيف التعاون العسكري من روسيا، وجلب إنتاجها وتقنيتها لأنظمة الدفاع الجوي إلى قطر.

محللون سياسيون في روسيا يرون أن محاولة التقارب القطري مع روسيا تأتي في إطار سعي الدوحة لإيجاد أحضان متعددة خارج البيت الخليجي، تماماً كما حدث من تطور في علاقتها مع طهران.

صحف روسية عدة أبرزت أن قطر التي تسعى أيضا لاستيراد الغذاء من روسيا، تتجه لأول مرة لموسكو لشراء أسلحة في خضم أزمتها مع الدول العربية الأربع.



وأشار محللون روس إلى أن لموسكو علاقات وثيقة في المنطقة قائمة على محاربة الإرهاب ما يجعل محاولة تقرب الدوحة..ربما تكون صعبة المنال.