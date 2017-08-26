عبدالله آل ثاني للدوحة: ارفعوا حجب رقم خدمة حجاج قطر

توجه الشيخ #عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم #آل_ثاني للدوحة برسالة عبر تغريدة في "تويتر" مساء الجمعة، حملت طلباً من المسؤولين في قطر لرفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية، وختم تغريدته بقوله "لعله خطأ غير مقصود إن شاء الله".

أرجو من المسئولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية.



ولعله خطأ غير مقصود إن شاء الله. — عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) August 25, 2017

وفي تغريدة ثانية قال الشيخ عبد الله بن علي أن عدد الحجاج القطريين حتى الآن الذين قدموا من أنحاء العالم ٩٠٢ حاج، ووجه تحية لكل من شارك بدخول هؤلاء الحجاج إلى الأرض المقدسة "بارك الله بجهود الجميع وتقبل من الحجيج حجهم ومن الجميع صالح أعمالهم".

بلغ عدد الحجاج القطريين حتى الآن الذين قدموا من أنحاء العالم ٩٠٢ حاج.

بارك الله بجهود الجميع وتقبل من الحجيج حجهم ومن الجميع صالح أعمالهم. — عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) August 25, 2017

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل منتصف الشهر الجاري الشيخ عبد الله بن علي في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية، وأكد حينها حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام.

وتوسط الشيخ عبدالله علي آل ثاني في لقائه خادم الحرمين الشريفين نائبه الأمير محمد بن سلمان لأهله في قطر، لتيسير أمور #الحجاج_القطريين، وكذلك تيسير زيارات الشعب القطري لأقاربهم وأهاليهم في #السعودية.

وأمر الملك سلمان في 17 أغسطس بتسهيل دخول #الحجاج_القطريين إلى #السعودية عبر المنفذ البري لأداء #مناسك_الحج من دون التصاريح الإلكترونية.

وجاء أمر #الملك_سلمان بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بعد استقباله للشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، الذي أكد للسعودية أن العلاقات مع #قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ.

وعرقلت الدوحة نقل الحجاج القطريين جواً، بعد رفض السلطات القطرية التجاوب مع طلب قدمته الخطوطُ الجوية العربية السعودية منذ أيام لنقل الحجاج القطريين جوا من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في #جدة، تمهيدا لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة.

ووصل عدد #الحجاج_القطريين منذ فتح #منفذ_سلوى إلى أكثر من 1024. وكانت آخر إحصائية لإجمالي العابرين من المنفذ أمس الخميس قرابة 650 حاجا قطريا.