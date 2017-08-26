عبدالله آل ثاني للدوحة: ارفعوا حجب رقم خدمة حجاج قطر

توجه الشيخ #عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم #آل_ثاني للدوحة برسالة عبر تغريدة في "تويتر" مساء الجمعة، حملت طلباً من المسؤولين في قطر لرفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية، وختم تغريدته بقوله "لعله خطأ غير مقصود إن شاء الله".
أرجو من المسئولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية.— عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) August 25, 2017
ولعله خطأ غير مقصود إن شاء الله.
وفي تغريدة ثانية قال الشيخ عبد الله بن علي أن عدد الحجاج القطريين حتى الآن الذين قدموا من أنحاء العالم ٩٠٢ حاج، ووجه تحية لكل من شارك بدخول هؤلاء الحجاج إلى الأرض المقدسة "بارك الله بجهود الجميع وتقبل من الحجيج حجهم ومن الجميع صالح أعمالهم".
بلغ عدد الحجاج القطريين حتى الآن الذين قدموا من أنحاء العالم ٩٠٢ حاج.— عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) August 25, 2017
بارك الله بجهود الجميع وتقبل من الحجيج حجهم ومن الجميع صالح أعمالهم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل منتصف الشهر الجاري الشيخ عبد الله بن علي في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية، وأكد حينها حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام.
وتوسط الشيخ عبدالله علي آل ثاني في لقائه خادم الحرمين الشريفين نائبه الأمير محمد بن سلمان لأهله في قطر، لتيسير أمور #الحجاج_القطريين، وكذلك تيسير زيارات الشعب القطري لأقاربهم وأهاليهم في #السعودية.
وأمر الملك سلمان في 17 أغسطس بتسهيل دخول #الحجاج_القطريين إلى #السعودية عبر المنفذ البري لأداء #مناسك_الحج من دون التصاريح الإلكترونية.
وجاء أمر #الملك_سلمان بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بعد استقباله للشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، الذي أكد للسعودية أن العلاقات مع #قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ.
وعرقلت الدوحة نقل الحجاج القطريين جواً، بعد رفض السلطات القطرية التجاوب مع طلب قدمته الخطوطُ الجوية العربية السعودية منذ أيام لنقل الحجاج القطريين جوا من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في #جدة، تمهيدا لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة.
ووصل عدد #الحجاج_القطريين منذ فتح #منفذ_سلوى إلى أكثر من 1024. وكانت آخر إحصائية لإجمالي العابرين من المنفذ أمس الخميس قرابة 650 حاجا قطريا.