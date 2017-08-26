مئات القطريين يغادرون من مطار الأحساء لأداء فريضة الحج

غادر مئات #الحجاج_القطريين #مطار_الأحساء الدولي متجهين إلى #جدة إنفاذا لأمر #خادم_الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافته كل القطريين الراغبين بأداء #مناسك_الحج لهذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بعد السماح لهم بالدخول للمملكة عبر منفذ سلوى الحدودي ونقلهم لجدة.

مدير مطار الأحساء الدولي خالد السيف أوضح لـ"العربية.نت" أن المطار استقبل أعدادا كبيرة من #العائلات_القطرية الراغبة في الحج بالتنسيق مع المحافظة، وتم تخصيص شباك خاص بهم لإنهاء إجراءاتهم وتهيئة المقاعد لهم في الرحلات المتوجهة يومياً من الأحساء إلى جدة، وهي مستمرة حتى يوم الأربعاء.

من جهته، أكد وكيل محافظة الأحساء، معاذ بن إبراهيم الجعفري لـ"العربية.نت"، أنه تم تكوين لجان لاستقبال وإنهاء إجراءات الأشقاء الحجاج القطريين من #منفذ_سلوى، وتهيئة السكن لهم في فندق الأحساء انتركونتيننتال، وتنسيق سفرهم إلى جدة لأداء مناسك الحج في أقرب رحلة عبر مطار الأحساء الدولي بناء على توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي التي تأتي إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف الجعفري: "الجهات الحكومية والخاصة استنفرت لتقديم كافة الخدمات للحجاج القطريين بالمطار، فتم تسليم كل حاج إحراماً وتمراً فاخراً وشريحة اتصال وكتيبات إرشادية للحج، إضافة إلى إنهاء إجراءات السفر بكل يسر وسهولة.