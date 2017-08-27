البحرين: بعض المقيمين في قطر هم من أساء لشعبها

أعلن وزير خارجية #البحرين، الشيخ خالد آل خليفة، أن بعض المقيمين في #قطر هم من أساءوا للشعب القطري الشقيق.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "يعلم أبناءُ الشعب القطري حق العلم بأن من أساء ويسيء إليهم كل يوم، هم بعض من يقيمون بينهم، وليس جيرانهم وإخوانهم في الدين والدم".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، علي العرادي، قد قال، في وقت سابق من الشهر الحالي، خلال مقابلة ضمن برنامج "بانوراما"، على شاشة "العربية"، إن #المنامة ستشكل لجاناً لرصد وتوثيق انتهاكات #الدوحة في البحرين، وتحريك دعاوى ضدها في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة وارتكابها جرائم الجيل الرابع من #جرائم_الحرب، على حد قوله.

وأشار العرادي إلى أن الخطوات التي ستتخذها البحرين تجاه قطر واضحة، مؤكداً أن الدوحة تدخلت في شؤون بلاده الداخلية ودعمت الإرهاب، مخالفة جميع الاتفاقيات الدولية التي تمنعها من فعل ذلك.