غوتيريس يزور الكويت ويثمن جهود وساطتها في أزمة قطر

استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس والوفد المرافق الذي يزور #الكويت حالياً.

وأكد غوتيريس من الكويت دعم #الأمم_المتحدة الكامل والوقوف وراء جهود الوساطة الكويتية التي يقودها أميرُ الكويت فيما يتعلق بالأزمة القطرية، مشيداً بالوقت نفسه بدور الكويت في استضافة المفاوضات اليمنية وموقفها من مؤتمر إعادة إعمار المناطق المدمرة في العراق، والتي كانت تحت سيطرة داعش والمنظمات الإرهابية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ شكره وتقديره على الدور القيادي البارز لأمير الكويت في مجال العمل الإنساني، معبراً عن خالص امتنانه لجهود دولة الكويت فيما يخص كافة القضايا السياسية والإنسانية، ودور الأمير الإيجابي والنشط ووساطته في الأزمة الحالية بين دول #مجلس_التعاون_الخليجي.

كما عبر غوتيريس عن اعتزازه بمكانة دولة الكويت بين دول العالم كمركز للعمل الإنساني، وجهودها وسعيها الدائم لاستضافة المؤتمرات الإنسانية والإغاثية.

حضر المقابلة ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.