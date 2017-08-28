لافروف في الكويت لمحاولة لحلحلةَ أزمة قطر

استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات العربية والإقليمية.

وتأتي مباحثات لافروف في الكويت ضمن جولة خليجية ستشمل أيضاً #قطر والإمارات، ومن المقرر أن تستمر حتى 30 أغسطس/آب الجاري.

لافروف بعد لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شدد على دعم دعم #موسكو الوساطة الكويتية وحض العواصم المعنية على الجلوس على طاولة واحدة لبحث الخلافات .

كما بحث رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مع وزير الخارجية الروسي، أبرز التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك خلال استقبال الصباح للمسؤول الروسي والوفد المرافق له بالعاصمة الكويت.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء "العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين على جميع المستويات".

ومع أن موسكو نفت في مناسبات عدة دخولها على خط الوساطة في أزمة قطر، إلا أن المساعي الروسية وبحسب مراقبين تأتي بعد فترة ليست بالبعيدة من محاولات الدوحة لشراء أسلحة من موسكو في خضمّ أزمتها مع جاراتها في الخليج.

وفي تصريحات صحافية سابقة، قال السفير الروسي لدى الكويت، ألكسي سولوماتين، إن "الزيارة تأتي ضمن جهود #روسيا لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، وستتناول الوضع في سوريا".

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر علاقاتها مع قطر على خلفية دعم #الدوحة للإرهاب.