لافروف: ندعم جهود الرياض لتوحيد المعارضة السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي من #أبو_ظبي، أن محادثاته مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زياد تركزت على مكافحة #الإرهاب والإرهابيين من كافة الاتجاهات. وقال إنهما تطرقا إلى الأوضاع في فلسطين وليبيا والعراق، كاشفا عن تطابق في معظم القضايا.

ودعا لافروف المعارضة السورية إلى رفض أي شروط تتعارض مع مقررات مجلس الأمن. وشدد على أن بلاده تدعم جهود #الرياض من أجل توحيد المعارضة السورية. وأوضح أن جهود توحيد المعارضة السورية في الخارج لم تفشل، ولكن الوصول إلى رؤية موحدة يستلزم عقد المزيد من الاجتماعات، نظرا لتعقد وتشابك القضايا المطروحة، على حد تعبيره.

إلى ذلك، أكد أن المحادثات في #الإمارات تناولت العلاقات ذات الاهتمام المشترك بين روسيا والإمارات، مشيراً إلى ازدياد السياحة الروسية إلى المنطقة.

ويقوم لافروف بجولة في المنطقة، وكان قد زار في وقت سابق دولة الكويت.

عبدالله بن زايد: تركيا وإيران تلعبان دورا سلبيا في سوريا

من جانبه، حذر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، من أن #إيران و #تركيا تلعبان دورا سلبيا في سوريا.

وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الروسي في العاصمة أبوظبي، إن طهران وأنقرة "تلعبان دورا استعماريا تاريخيا في المنطقة العربية، وهو ما يهدد بنشوب أزمات أخرى على غرار الأزمة السورية".