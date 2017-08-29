العتيبة: قطر تحولت إلى قوة هدم في المنطقة

وصف سفير دولة الإمارات لدى واشنطن #يوسف_العتيبة، #قطر بأنها قوة هدم في المنطقة، مؤكداً أن الدوحة هي ثاني دولة على مستوى العالم في استضافة أكبر عدد من #الإرهابيين.

وجددت #الإمارات اتهامها لقطر بأنها "قوة هدم" في المنطقة، وفندت تصريحات #الدوحة عما تسميه حصاراً، لصرف أنظار المجتمع الدولي عن حقيقة أزمتها مع دول الرباعية العربية.

وقال #السفير_الإماراتي في #واشنطن العتيبة، في حديث لمجلة #أتلانتك الأميركية، إن قطر غير محاصرة، فموانئها مفتوحة، وكذلك مطاراتها، ومواطنوها يتحركون منها وإليها بكل حرية.

وتحدث السفير الإماراتي لدى واشنطن عن معلومات وتقارير مؤكدة توثق أن قطر هي الدولة الثانية على مستوى العالم في استضافة أكبر عدد من الإرهابيين، منهم من هو مدرج على لائحتي #الأمم_المتحدة وواشنطن للإرهاب، مشيراً إلى أن كل الإجراءات التي اتخذت أتت لحماية أمن الدول الأربع.

وأعرب العتيبة عن اعتقاده أن #أمير_قطر ربما يرغب في التفاوض، لكن الأمير الأب غالباً لا يحبذ ذلك، وهو الممسك بمقاليد الأمور، على حد وصف العتيبة الذي أوضح أن #الدوحة لا يمكنها الاحتفاظ بعلاقتها مع #طهران والميليشيات المسلحة في #ليبيا والإرهابيين أينما كانوا ومع دول الخليج والدول العربية في الوقت ذاته، لكنه فتح الباب مجدداً أمام عودتها إلى "الخيمة الخليجية والعربية" إذا غيّرت سلوكها.

وأكد سفير دولة الإمارات لدى واشنطن أن التغاضي عن الشروط التي وضعتها #الدول_الأربع لإنهاء الأزمة مع #قطر والتركيز على الشرط المتعلق بإغلاق وسائل إعلام قطرية ترى الدول الأربع أنها منابر للإرهاب، هو أمر غير منطقي، لأن بقية الشروط تتحدث عن ضمانات والتزامات تتعلق بالأمن والتخلي عن دعم الإرهاب.