أمير الكويت يتجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي ترمب

كشفت وكالة الأنباء الكويتية عن زيارة رسمية يقوم بها #أمير_الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من أجل بحث عدد من الملفات المهمة في المنطقة.

ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية فإن الشيخ صباح سيلتقي الرئيس ترمب في السابع من سبتمبر.

وأكد الديوان الأميري بالكويت توجه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للعاصمة الأميركية، الجمعة، ومن المتوقع أن يبحث اللقاء مع الرئيس الأميركي عدداً من الملفات الهامة، ولعل من أبرزها ملف الأزمة القطري، ذلك أن الكويت تلعب دور الوساطة وتبذل جهوداً لاقت استحسان واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي.

والإعلان عن زيارة أمير الكويت سبقها أيضاً مباحثات أجراها كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس #ترمب، حيث ناقش الزعيمان هاتفياً ملف الأزمة التي تعصف بقطر وضرورة محاربة الإرهاب والتطرف ووقف تمويلهما.

فيما تواصل الدوحة تعنتها في رفض المطالب الـ13 من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتمعن كما يؤكد مسؤولو هذه الدول في المضي في سياستها.