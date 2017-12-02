بـ 3 كلمات وصورة طفل.. عبر حاكم دبي عن عشقه

في اليوم الوطني الـ 46 لـ #الإمارات، عبَّر حاكم #دبي، الشيخ محمد بن راشد عن عشقه لبلاده بعبارات بسيطة، ألقى عبرها تحية الصباح على مواطنيه.

ونشر على حسابه على تويتر، السبت، صورة ابنه زايد باللباس العسكري الإماراتي رافعاً التحية، وكتب فوقها "صباحكم وطن نعشقه".

صباحكم وطن نعشقه ....

زايد بن محمد ..@hrhprincesshaya pic.twitter.com/sZDZRKv5Cz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 2, 2017

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت 2 ديسمبر بالعيد الوطني والذكرى الـ 46 لإنشاء الاتحاد.

وكان الشيخ محمد كتب في تغريدات سابقة الجمعة: "نشكر الله على نعمة الاتحاد.. وأن يكون شكر الله على نعمة الاتحاد بالعمل على الحفاظ عليها، وتوحد البيت، وترسيخ المنجز، وحماية المكتسب، ونشر الخير، وبث الأمل، وتربية أجيال تحمل هذه الأمانة وتصونها لأعوام عديدة ومديدة. حفظ الله دولة الإمارات.. وحفظ الله شعبي.. وحفظ الله أمتنا."

كما وصف الذكرى الـ 46 للاتحاد بالأيام الوطنية العظيمة، حيث يجدد فيها الوعد والعهد لعام اتحادي قادم تصل فيه البلاد إلى قمم.