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هكذا احتفى غوغل باليوم الوطني الإماراتي الـ 46

المصدر: دبي - العربية.نت
غوغل يحتفي باليوم الوطني الإماراتي
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احتفى محرك البحث الإلكتروني " #غوغل" باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ46 على طريقته، من خلال رسم في الصفحة الرئيسية يرمز للمناسبة التي تصادف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

وتضمن الرسم ألوان #العلم_الإماراتي كخلفية يتوسطها طفلة وطفلة يرتديان الزي الإماراتي على جانبيهما صقر وغزال "المها العربي"، كما توضحه الصورة المرفقة.

ويتميز #اليوم_الوطني_الإماراتي بحرص المواطنين والمقيمين على المشاركة في العديد من الاحتفالات والأنشطة والتظاهرات الثقافية المختلفة في جميع أنحاء الدولة، تخليداً لذكرى قيام اتحاد #الإمارات_العربية_المتحدة.

كلمات دالّة

#غوغل, #العلم الإماراتي, #اليوم الوطني الإماراتي, #الإمارات العربية المتحدة

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