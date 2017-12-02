هكذا احتفى غوغل باليوم الوطني الإماراتي الـ 46

احتفى محرك البحث الإلكتروني " #غوغل" باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ46 على طريقته، من خلال رسم في الصفحة الرئيسية يرمز للمناسبة التي تصادف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

وتضمن الرسم ألوان #العلم_الإماراتي كخلفية يتوسطها طفلة وطفلة يرتديان الزي الإماراتي على جانبيهما صقر وغزال "المها العربي"، كما توضحه الصورة المرفقة.

ويتميز #اليوم_الوطني_الإماراتي بحرص المواطنين والمقيمين على المشاركة في العديد من الاحتفالات والأنشطة والتظاهرات الثقافية المختلفة في جميع أنحاء الدولة، تخليداً لذكرى قيام اتحاد #الإمارات_العربية_المتحدة.