الإمارات تنفي مزاعم الحوثيين استهداف أبوظبي

كذبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات "المزاعم التي رددتها أبواق الانقلابيين #الحوثيين في اليمن، بشأن إطلاقها صاروخاً اليوم تجاه المجال الجوي لدولة الامارات العربية المتحدة".

وشددت الهيئة في بيان لها أن دولة #الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع.

وأشارت الهيئة إلى أن "مشروع مفاعل براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات، وأنه يتمتع بكل إجراءات #الأمن والسلامة والأمان النووي التي تتطلبها مثل هذه المشروعات الوطنية العملاقة".

وطمأنت الهيئة المواطنين والمقيمين على أرضها بأن "أجواء الدولة آمنة، وأكدت أن دولة الإمارات ستبقى أبداً عامرة بالأمن والأمان، مؤمنة بنهجها القائم على السلم والسلام".