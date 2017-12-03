عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

قمة الكويت.. قطر تشارك ولا تأكيدات من دول "المقاطعة"

المصدر: دبي – قناة العربية، وكالات
رابط مختصر

لا يزال الغموض يلف اجتماع #القمة_الخليجية الـ38 الذي دعت إليه الكويت والذي من المفترض أن يعقد بعد يومين.

ولم تصدر حتى الآن تأكيدات من كل الدول المشاركة، ومعلومات حول مستوى التمثيل، خاصة مع استمرار أزمة قطر ورفض #السعودية و #الإمارات والبحرين المشاركة في أي قمة مع قطر، التي تأكد مشاركة أميرها في القمة.

وقد أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة.

من جهته، عقد أمير #الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اجتماعا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بحضور وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح. واستعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لقمة مجلس التعاون المقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

كلمات دالّة

#القمة الخليجية, #السعودية, #الإمارات, #قطر, #الكويت, #الزياني, #البحرين, #الخليج, #مجلس التعاون

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر