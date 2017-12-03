قمة الكويت.. قطر تشارك ولا تأكيدات من دول "المقاطعة"

لا يزال الغموض يلف اجتماع #القمة_الخليجية الـ38 الذي دعت إليه الكويت والذي من المفترض أن يعقد بعد يومين.

ولم تصدر حتى الآن تأكيدات من كل الدول المشاركة، ومعلومات حول مستوى التمثيل، خاصة مع استمرار أزمة قطر ورفض #السعودية و #الإمارات والبحرين المشاركة في أي قمة مع قطر، التي تأكد مشاركة أميرها في القمة.

وقد أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة.

من جهته، عقد أمير #الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اجتماعا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بحضور وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح. واستعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لقمة مجلس التعاون المقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين.