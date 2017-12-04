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بدء الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون تمهيداً لقمة الكويت

المصدر: العربية.نت
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بدأ اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية الثامنة والثلاثين، الاثنين، التي تنعقد في الكويت غداً الثلاثاء ولمدة يومين.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد وصل إلى الكويت، صباح الاثنين، للمشاركة في أعمال القمة.

وأفاد مراسل "العربية" بوصول وزراء خارجية عمان وقطر ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية البحريني وبذلك يكون الحضور الخليجي كاملاً في القمة.

وأعلنت الكويت استكمال الإعداد للقمة المقررة الثلاثاء والأربعاء، بعد تمكنها من تذليل العقبات التي تعيق انعقادها في ظل الأزمة الخليجية.

كلمات دالّة

#الكويت, #القمة الخليجية, #السعودية, #عمان, #قطر, #البحرين, #الإمارات

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