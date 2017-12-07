قرقاش: العالم العربي والإسلامي يواجه تحديا بمحنة القدس

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن العالم العربي والإسلامي يواجه تحدياً جسيماً في محنة القدس الشريف.

وتساءل في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "فهل سيتم تسييس الأزمة لاستغلالها لتحقيق أهداف ضيقة وكسب سياسي واهم وتصفية حسابات صغيرة؟ أم نسمو ونجتمع قولا وفعلا أمام هذا الامتحان؟".

وأضاف قرقاش: "الموقف الموّحد والعمل الجاد والتوقف عن استغلال محنة القدس الشريف لتصفية الحسابات مطلوب في هذه المرحلة، ليكن هدفنا تحقيق النتائج لا تعميق الجروح".

يواجه العالم العربي والإسلامي تحدي جسيم في محنة القدس الشريف، فهل سيتم تسييس الأزمة لإستغلالها لتحقيق أهداف ضيقة وكسب سياسي واهم وتصفية حسابات صغيرة؟ أم نسمو ونجتمع قولا وفعلا أمام هذا الإمتحان؟ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٧ ديسمبر، ٢٠١٧