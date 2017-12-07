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قرقاش: العالم العربي والإسلامي يواجه تحديا بمحنة القدس

المصدر: العربية.نت
أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن العالم العربي والإسلامي يواجه تحدياً جسيماً في محنة القدس الشريف.

وتساءل في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "فهل سيتم تسييس الأزمة لاستغلالها لتحقيق أهداف ضيقة وكسب سياسي واهم وتصفية حسابات صغيرة؟ أم نسمو ونجتمع قولا وفعلا أمام هذا الامتحان؟".

وأضاف قرقاش: "الموقف الموّحد والعمل الجاد والتوقف عن استغلال محنة القدس الشريف لتصفية الحسابات مطلوب في هذه المرحلة، ليكن هدفنا تحقيق النتائج لا تعميق الجروح".

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