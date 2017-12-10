تعديل وزاري كويتي.. نجل أمير البلاد وزيراً للدفاع

أعلنت #الكويت عن اختيارات جديدة لمجلس الوزراء، حيث ينحدر خمسة من 16 عضوا من العائلة المالكة، بينهم نجل أمير البلاد الذي وقع عليه الاختيار لرئاسة وزارة الدفاع.

وسوف يتقلد ناصر صباح الصباح، وهو في الخمسينيات من عمره، منصبي #وزير_الدفاع ونائب رئيس الوزراء. وسيتولى وزارة الدفاع خلفا لمحمد خالد الصباح.

ووقع الاختيار على بخيت الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية، وزيرا للنفط خلفا لعصام المرزوق.

وأعلن رئيس الوزراء الشيخ #جابر_مبارك_الصباح عن اختياراته، الأحد، مع توقعات بموافقة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عليها.

وكان مجلس الوزراء قد حل في أكتوبر/تشرين أول بعد أن قرر المشرعون دراسة التصويت على سحب الثقة من أحد الوزراء من العائلة المالكة بسبب مشكلات في الموازنة.