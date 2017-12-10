قرقاش: عقم خيارات العرب مع القدس سببه "الربيع العربي"

قال أنور قرقاش، وزير الدول الإماراتية للشؤون الخارجية، الأحد، إن عقم الخيارات العربية في مواجهة أزمة قرار القدس هو نتيجة طبيعية للاستقطاب الذي تسبب فيه "الربيع العربي"، مضيفاً في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر "حالنا الْيَوْمَ لا يسّر والعلاج ليس في جلد الذات".

عقم الخيارات العربية في مواجهة أزمة قرار القدس هو نتيجة طبيعية للإستقطاب الذي تسبب فيه "الربيع العربي"، حالنا الْيَوْمَ لا يسّر والعلاج ليس في جلد الذات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 10, 2017

وكان قرقاش قد توجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، بشأن تداعيات القرار الأميركي حول القدس الشريف.

وكتب "وصلنا القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ بشأن تداعيات القرار الأميركي حول القدس الشريف، من الضروري أن يخرج المجلس بخطة عمل واضحة تجاه هذا التحدي الجسيم".

وصلنا القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ بشأن تداعيات القرار الأمريكي حول القدس الشريف، من الضروري أن يخرج المجلس بخطة عمل واضحة تجاه هذا التحدي الجسيم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 9, 2017

هذا وعقد وزراء خارجية الدول العربية أمس السبت جلسة طارئة، بحثوا فيها وضع القدس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بها كعاصمة لإسرئيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

ودان وزراء الخارجية العرب في ختام الاجتماع قرار ترمب، وقالوا في بيان إن القرار يهدد بدفع المنطقة إلى هاوية، معتبراً أن نقل السفارة الأميركية للقدس يقوّض حل الدولتين ويعزز العنف.

وأضاف البيان أن وزراء الخارجية اعتبروا قرار ترمب "قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة"، والتي أكدت أن القدس الشرقية أرض محتلة.