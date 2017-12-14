عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

قرقاش: لقاء "الإصلاح" لتوحيد الصف وهزيمة ميليشيات اليمن

المصدر: دبي - العربية.نت
قرقاش
رابط مختصر

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور #أنور_قرقاش، أن اجتماع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع قادة #حزب_الإصلاح اليمني "استهدف توحيد الجهود لهزيمة #إيران وميليشياتها الحوثية".

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر، مساء الخميس: "نراهن على الحمية والولاء الوطني".

وقال في تغريدة أخرى إن "حزب الإصلاح اليمني أعلن مؤخراً فك ارتباطه بتنظيم #الإخوان الإرهابي"، مشيراً إلى أن "أمامنا فرصة لاختبار النوايا وتغليب مصلحة اليمن ومحيطه العربي، نعمل بمرونة وهدفنا أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة ثالثة: "القيادة السعودية هي بوصلة عملنا ضمن التحالف العربي وفِي مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية، شراكتنا وجودية، ومعا سننجح وننتصر".

وتأتي تغرديات قرقاش تعليقاً على لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، في الرياض، الأربعاء، مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، وأمين عام الحزب عبد الوهاب الآنسي.

كلمات دالّة

#أنور قرقاش, #حزب الإصلاح, #إيران, #الإخوان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر