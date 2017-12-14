قرقاش: لقاء "الإصلاح" لتوحيد الصف وهزيمة ميليشيات اليمن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور #أنور_قرقاش، أن اجتماع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع قادة #حزب_الإصلاح اليمني "استهدف توحيد الجهود لهزيمة #إيران وميليشياتها الحوثية".

لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع قادة حزب الإصلاح اليمني يسعى إلى توحيد الجهود لهزيمة إيران و مليشياتها الحوثية، نراهن على الحمية والولاء الوطني. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2017

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر، مساء الخميس: "نراهن على الحمية والولاء الوطني".

حزب الإصلاح اليمني أعلن مؤخرا فك إرتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي، أمامنا فرصة لإختبار النوايا و تغليب مصلحة اليمن ومحيطه العربي، نعمل بمرونة وهدفنا أمن المنطقة و إستقرارها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2017

وقال في تغريدة أخرى إن "حزب الإصلاح اليمني أعلن مؤخراً فك ارتباطه بتنظيم #الإخوان الإرهابي"، مشيراً إلى أن "أمامنا فرصة لاختبار النوايا وتغليب مصلحة اليمن ومحيطه العربي، نعمل بمرونة وهدفنا أمن المنطقة واستقرارها".

القيادة السعودية هي بوصلة عملنا ضمن التحالف العربي وفِي مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية، شراكتنا وجودية و مبدأية، ومعا سننجح وننتصر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2017

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة ثالثة: "القيادة السعودية هي بوصلة عملنا ضمن التحالف العربي وفِي مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية، شراكتنا وجودية، ومعا سننجح وننتصر".



وتأتي تغرديات قرقاش تعليقاً على لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، في الرياض، الأربعاء، مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، وأمين عام الحزب عبد الوهاب الآنسي.