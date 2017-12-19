تعليق رحلات طيران الاتحاد بين أبوظبي وطهران

أعلنت شركة #الاتحاد_للطيران عن تعليق رحلاتها الجوية على خط أبوظبي- #طهران ابتداء من 24 يناير 2018.

وستعدل الشركة عدد رحلاتها للفترة ما بين 25 ديسمبر 2017 و23 يناير 2018، من خمس رحلات أسبوعية إلى رحلتين في الأسبوع.

وأعربت الشركة عن اعتذارها لمسافريها عن أي إزعاج قد يحدث نتيجة لهذه التعديلات.

وستتم إعادة الحجز للمسافرين الذين حجزوا على رحلات كانت مقررة لما قبل 23 يناير 2018، على رحلات بديلة (بحسب توفر المقاعد) أو يمكنهم استعادة أموالهم بالكامل، فيما سيسترد المسافرون الذين حجزوا على رحلات بعد 24 يناير 2018، كامل المبلغ المدفوع.