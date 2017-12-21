الكويت.. تحقيق رسمي في صفقة طائرات مع إيرباص

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أمر بالتحقيق في #صفقة_طائرات من طراز " #كاراكال" مع شركة " #إيرباص"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن الصالح قوله: "بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية حول صفقة مروحيات "كاراكال"، تقرر إحالة ذات الموضوع إلى #ديوان_المحاسبة لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنه بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء".

وتضمنت الصفقة المذكورة مع شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات توريد 30 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "كاراكال" بقيمة مليار يورو (1.19 مليار دولار) إلى الكويت.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في أغسطس/آب العام الماضي أن الكويت طلبت الطائرات.

وتناقلت وسائل الإعلام الكويتية تقريرا لمجلة "ماريان" الفرنسية عن حيازتها رسالة يطالب فيها وسيط محلي، رئيس شركة "إيرباص هيليكوبترز" الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات والتابعة لـ "مجموعة إيرباص"، بما نسبته 6 في المئة كعمولة نظير الصفقة.

وأضافت المجلة الفرنسية أن الإدارة المركزية لشركة "إيرباص" قررت عدم سداد العمولة إلى الوسيط الذي طالب في مارس/آذار الماضي بنسبته في الصفقة، وتبلغ حوالي 64 مليون يورو.

وذكرت المجلة الفرنسية أن الوسيط عمل أيضا على تضخيم الصفقة وزيادة عددها من 12 إلى 30 طائرة، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الكويتية.