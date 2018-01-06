نيويورك.. تصادم طائرة كويتية بأخرى صينية دون إصابات

نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بياناً رسمياً عن حادث اصطدام طائرة تابعة للخطوط الكويتية بطائرة صينية في مطار جون كيندي في ولاية #نيويورك الأميركية.

وأضافت الوكالة أن #حادث الاصطدام قد خلف أضراراً خفيفة، ولم يتحدث البيان عن إصابات.

وقالت وكالة أنباء #الكويت الرسمية في بيانها: "تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية أثناء استعدادها للإقلاع من مطار (جي أف كي) الدولي بنيويورك اليوم السبت للاصطدام بطائرة أخرى على المدرج، ألحقت بها أضراراً خفيفة في مؤخرتها دون وقوع أي إصابات.

وكانت الطائرة الكويتية في حالة وقوف قبيل الإقلاع، بينما اصطدمت بها طائرة أخرى، حيث تم إخلاء جميع الركاب، ونقلهم إلى أحد الفنادق إلى أن يتم توفير البديل لهم".

يذكر أن إدارة مطار (جي أف كي) الدولي في مدينة #نيويورك قالت في بيان مساء الخميس إن جميع الرحلات الدولية والمحلية تم تعليقها مؤقتا لسوء الأحوال الجوية، وذلك نظراً للعاصفة الثلجية التي تضرب حاليا الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وطلبت الإدارة من المسافرين التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث بيانات استئناف الخدمة.