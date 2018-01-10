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قرقاش: تهديد الملاحة بالبحر الأحمر توثيق للإرهاب الحوثي

المصدر: دبي - قناة العربية
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للحوثيين.

وقال قرقاش في تغريدة له على تويتر، إن الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل، وأفسد في اليمن، وخان حليفه وشريكه يهدد الملاحة الدولية اليوم، مشيرا إلى أن المنطقة أمام عصابة إرهابية.

جاء ذلك ردا على تصريحات أطلقها صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين في صنعاء، التي هدد من خلالها بإغلاق الممر الملاحي الاستراتيجي في البحر الأحمر إذا واصل التحالف تقدمه صوب ميناء الحديدة ضمن ما أسمتها الميليشيات الخيارات الاستراتيجية.

كلمات دالّة

#الحوثيين, #الملاحة, #باب المندب, #البحر الأحمر, #قرقاش, #صالح الصماد

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