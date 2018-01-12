قرقاش: شكوى قطر من الإمارات غير صحيحة ومرتبكة

انتقد الدكتور #أنور _قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، شكوى قطر أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول انتهاك الإمارات لمجالها الجوي.

وغرد قرقاش على "تويتر"، الجمعة، أن "الشكوى القطرية بشأن انتهاك #الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها".

الشكوى القطرية بشأن إنتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ماكان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 12, 2018

وقالت وكالة الأنباء القطرية، الجمعة، إن قطر قدمت شكوى بالأمم المتحدة ذكرت فيها أن طائرة حربية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في ديسمبر/ كانون الأول، نقلا عن رويترز.

واتخذت 4 دول عربية هي: الإمارات و #السعودية والبحرين و #مصر إجراءات دبلوماسية وتجارية وفيما يتعلق بالسفر ضد قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وجاء في تقرير الوكالة القطرية أن الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، أرسلت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الاختراق الذي ذكرت أنه وقع الساعة 9:45 من صباح يوم 21 ديسمبر/كانون الأول بالتوقيت المحلي واستمر دقيقة واحدة.

واعتبرت المندوبة القطرية أن هذه الحادثة "انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها علاوة على كونها خرقا سافرا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".

