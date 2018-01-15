أمير قطر إلى تركيا اليوم للقاء أردوغان

أفادت وسائل إعلام تركية أن أمير #قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يزور #تركيا، اليوم، لمقابلة الرئيس رجب طيب #أردوغان.

ولا تتوفر أي معلومات عن أسباب الزيارة، أو عن ما سيتضمنه اللقاء، وفق وسائل الإعلام.

يذكر أن أردوغان قام بزيارة إلى قطر مؤخراً، حيث تعهد بمواصلة الدعم العسكري الذي تقدمه بلاده إلى الدوحة.

كذلك أجرى أمير #قطر مباحثات مع الرئيس التركي، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج منذ اندلاع أزمة قطر.

واستقبل نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية الشيخ تميم في المطار، فيما جرت المباحثات في القصر الرئاسي في أنقرة.