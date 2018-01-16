البحرين: اعتراض قطر للطائرة الإماراتية هدد حياة الركاب

صدر عن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية تقرير عن حدوث واقعة صباح هذا اليوم الموافق 15 يناير 2018 جاء فيه، "إنه في تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات، حيث اقتربت المقاتلات القطرية لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية".

كما قال التقرير البحريني الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "تم رصد واقعة مماثلة لطيران الاتحاد الإماراتي رحلة رقم EY23B المتجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي ويجري التحقيق بالواقعة".

وأضاف التقرير "ستقوم شؤون الطيران المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية ورفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)".