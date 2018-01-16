الخارجية الإماراتية تدين تصعيد قطر "غير المبرر"

دانت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، بأشد العبارات ما اعتادت عليه قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر، وتطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار، وفق ما نقلته "وام".

جاء ذلك بعد اعتراض الطيران العسكري القطري طائرة مدنية إماراتية خلال مرحلة هبوطها على مطار #البحرين الدولي من دون التحذير مسبقاً باستخدام المسار الجوي، فقد قامت مقاتلتان عسكريتان لقطر بقطع مسار طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى مطار البحرين الدولي، أمس الاثنين، كما تم رصد واقعة مماثلة لطيران الاتحاد الإماراتي رحلة رقم EY23B المتجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي، إن اعتراض المقاتلات القطرية هدد الطائرتين، مضيفاً أن قطر لم تصدر أي تحذير عن استخدام المسار الجوي، كما قال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي إننا نملك أدلة على تعمد قطر اعتراض الطائرتين.