الطيران المدني الإماراتي: سنقدم شكوى أممية ضد قطر

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، الثلاثاء، أنها ستقدم شكوى للأمم المتحدة بعد اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين كانتا في طريقهما إلى البحرين.

وأضافت الهيئة "قد نغير مسار طائراتنا لتفادي اعتراضها من مقاتلات قطرية".

وصرح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات لوكالة "فرانس برس" سيف السويدي "سنتقدم اليوم بشكوى أمام منظمة الطيران المدني الدولي حول هذين الحادثين الخطيرين مع الأدلة التي جمعناها وسنطالب بتدخل المنظمة لمنع قطر من تكرار سلوكها".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، أبلغت أمس الاثنين، بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والاتفاقيات الدولية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي، إن اعتراض المقاتلات القطرية هدد الطائرتين، مضيفاً أن قطر لم تصدر أي تحذير عن استخدام المسار الجوي، كما قال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي إننا نملك أدلة على تعمد قطر اعتراض الطائرتين.