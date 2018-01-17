قرقاش: تصعيد قطر مصدره الارتباك.. وردنا سيكون قانونيا

أرجع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، تطورات أزمة #قطر خلال الأيام الأخيرة والتعرض للطيران المدني، إلى تفسيرين أولهما أنه تصعيد مصدره القلق والارتباك، وثانيهما أنه محاولة يائسة تخوفاً من التهميش.

وأضاف قرقاش خلال تغريدة على حسابه في "تويتر": "ردنا سيكون متزناً وقانونياً وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب".

في تطورات أزمة قطر خلال الأيام الأخيرة والتعرض للطيران المدني تفسيرين، الأول أنه تصعيد مصدره القلق والإرتباك، والثاني أنه محاولة يائسة تخوفا من التهميش، ردنا سيكون متزن وقانوني وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 17, 2018

من جانب آخر، سلّمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، ردَّ دولة الإمارات الذي يفنّد المزاعم القطرية في مذكرة لمجلس الأمن، بشأن اختراق طائرة عسكرية إماراتية المجال الجوي القطري.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، أبلغت الاثنين، بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والاتفاقيات الدولية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي، إن اعتراض المقاتلات القطرية هدد الطائرتين، مضيفاً أن قطر لم تصدر أي تحذير عن استخدام المسار الجوي، كما قال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي إننا نملك أدلة على تعمد قطر اعتراض الطائرتين.