الإمارات تبلغ الأمم المتحدة اعتراض قطر لطائرتيْها

تقدمت دولة #الإمارات العربية المتحدة بمذكرتي إحاطة إلى كل من رئيس #مجلس_الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استناداً إلى نصوص ميثاق #الأمم_المتحدة، إثر ما أقدمت عليه #قطر من تعريض حياة المدنيين للخطر، من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين كانتا تحلقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين عبر خطوط طيران معتمدة دولياً، ومستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة.

واعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" هذا السلوك المتهور وغير المسؤول من جانب دولة قطر تصعيداً غير مبرر ومهدداً لسلامة الرحلات الجوية المدنية بما يخالف قواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن تعريض الأمن والسلم الدوليين في المنطقة للخطر.

وطلبت دولة الإمارات بأن يتم اعتبار هذه الوثيقة من ضمن وثائق كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن ناحية أخرى قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإرسال مذكرتين مماثلتين إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وطلبت توزيع هاتين المذكرتين على أعضاء الجامعة ومجلس التعاون باعتبارهما وثيقتين رسميتين لكل من المنظمتين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، قد أكدت، الثلاثاء، أنها ستقدم شكوى للأمم المتحدة بعد اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين كانتا في طريقهما إلى البحرين. وأضافت الهيئة "قد نغير مسار طائراتنا لتفادي اعتراضها من مقاتلات قطرية".