مسؤول إماراتي: تعليمات للجيش بعدم تصعيد الأزمة مع قطر

قال مسؤول عسكري في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإماراتي تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة الدبلوماسية مع قطر.

وأضاف العميد الطيار هلال سعيد القبيسي في مؤتمر صحافي بالعاصمة أبوظبي أن الطائرات الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية.

واستنكرت الإمارات العربية المتحدة بشدة الاستفزازات الأخيرة التي قامت بها طائرات مقاتلة قطرية والتي تعرضت إليها طائراتها المدنية والعسكرية واعتبرت أنها تعرّض أمن الطيران المدني وسلامة المسافرين للخطر وهو ما يخالف القوانين الدولية.

وعرض العميد الركن الطيار هلال سعيد القبيسي من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، الوقائع والخرائط والصور التي تبين مسارات الطائرة المدنية، وردّ على مذكرة الاحتجاج القطرية التي تقدمت بها الدوحة إلى مجلس الأمن، وقال القبيسي إن الاحتجاج القطري تضمن تناقضات في الشواهد وتحريفا للقانون الدولي وإن ما ورد في المذكرات هي محض اتهامات باطلة.

وكشف العميد الطيار هلال سعيد القبيسي أن الحادثة ليست الأولى وأن طائرات إماراتية عسكرية للنقل تعرضت أربع مرات إلى حوادث مماثلة وإلى استفزازات واضحة، وأكد أن الطائرات كانت حاصلة على جميع التصاريح وملتزمة بالمسارات، وعرض بيانات رادار تبين الانتهاكات.

وأكد القبيسي أن الطائرات الإماراتية العسكرية للنقل غيرت مساراتها واعتمدت مسارات بديلة على الرغم من توفر بيانات الرحلات لدى مراكز الملاحة الجوية ومن بينها مركز قطر.

وأضاف القبيسي أن الإمارات أبلغت الجانب الأميركي بهذا الخرق وجاءت الإجابة أن الطائرات القطرية كانت في عمليات تدريب، وأضاف أنه لا يجوز لأي دولة أن تقوم بتدريبات تضع حياة المسافرين المدنيين في خطر.

وختم بالقول إنه منذ بداية الاستفزازات كانت التوجيهات بعدم التصعيد التزاما بالأمن والسلم الإقليميين.

وكانت الإمارات، قد تقدمت بمذكرتي إحاطة لرئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إثر تعريض قطر حياة مدنيين للخطر باعتراض مقاتلاتها طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا تحلقان عبر خطوط معتمدة دولياً إلى البحرين.