بالفيديو.. قرقاش من دافوس: منزعج من الذباب على تويتر

على هامش مؤتمر #دافوس الذي انطلق الثلاثاء في جبال الألب السويسرية، كان لمدير عام قناة العربية، الزميل تركي الدخيل وقفة عفوية مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، حيث سأله الدخيل عن تجربته في تويتر وإن كان سعيداً بها، فرد الوزير الإماراتي قائلاً: "جيدة لولا الذباب".

عندها بادره الزميل تركي الدخيل سائلاً: "أتقصد الذباب القطري؟". ليوضح قرقاش: هناك أنواع عديدة، فهناك حسابات لديها تغريدتان أو متابعان فقط، وكلما سكرتها يطلع ذباب جديد.

وفي تعليق طريف عن انعدام الذباب في دافوس بسبب البرد، وافق الوزير الإماراتي، مؤكداً أن "لا ذباب على الإطلاق في دافوس".

أما عند سؤاله إن كان سيخوض أي تجربة أخرى على مواقع التواصل غير تويتر، أوضح #قرقاش ، الناشط على صعيد التغريدات، أن له حسابا على إنستغرام، إلا أنه أكد أن لا وقت لديه للخوض كثيراً في عالم "السوشيال ميديا" المتنوع.