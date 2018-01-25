بول رايان من الإمارات: نسعى لتعزيز العقوبات على إيران

أعلن بول رايان، #رئيس_مجلس_النواب الأميركي، في مؤتمر بالإمارات، الخميس، أن بلاده تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد العقوبات على إيران، بسبب برنامجها الصاروخي وسياستها الخارجية.

وفي حديثه بالعاصمة أبوظبي، قال رايان إن إيران تسعى لتوسيع نفوذها في المنطقة على حساب حلفاء أساسيين للولايات المتحدة، مثل الإمارات والسعودية وإنه ينبغي تقييد ذلك بالعقوبات.

وخففت الولايات المتحدة وقوى عالمية عقوبات عن #إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 لكن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على طهران بشأن برنامجها للصواريخ طويلة المدى.

رايان يدعو أوروبا لموقف حازم من إيران

وأوضح رايان أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقتفي أثر واشنطن، مشيرا إلى مهلة مدتها 120 يوماً منحها الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب للكونغرس والحلفاء الأوروبيين لتشديد النهج تجاه إيران وإلا سيعيد فرض العقوبات كاملة.

وتابع #رايان: "انظروا إلى انتهاكاتهم المتعلقة بتجارب الصواريخ وإلى ما يقومون به في المنطقة، وإلى ما يفعلونه في #سوريا واليمن".

وأضاف: "يمكن القيام بالمزيد في الجانب الاقتصادي، لدينا أدوات يمكن أن نستخدمها مع حلفائنا، هذا هو النقاش الدائر بيننا بشأن تشديد العقوبات ونحاول إقناع أوروبا بالاشتراك في ذلك".

وكان ترمب حذر من أن الولايات المتحدة لن تستمر في الالتزام بالاتفاق النووي الذي وصفه بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق".

وبدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات بشأن خطة تهدف لإرضائه وتتناول التجارب الصاروخية الإيرانية وتصرفات طهران الإقليمية.

وتملك إيران واحدة من أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط. وقالت طهران مرارا إن برنامجها للصواريخ دفاعي ولن تقبل مفاوضات بشأنه.