مباحثات قطرية روسية متقدمة لشراء نظام دفاع صاروخي

أكد سفير قطر في موسكو عزم بلاده على شراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي، وأن المباحثات بين #قطر و #روسيا في هذا الشأن في مرحلة متقدمة.

وبحسب ما نقلت وكالة تاس للأنباء الخميس، فإن السفير القطري لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، أوضح أن الاتفاق بشأن التعاون العسكري والتقني بين البلدين، الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فتح المجال لمزيد من التعاون بين موسكو و #الدوحة في مجال الدفاع.

وقال السفير القطري إن هذا التعاون يشمل "تقديم الأجهزة العسكرية والتدريب العسكري للضباط والجنود بالإضافة للعتاد وبالطبع التعاون على مستوى الخدمات الخاصة". وأضاف أن البلدين سيعينان ملحقين عسكريين في سفارتيهما.

وقاطعت #السعودية و #الإمارات ومصر والبحرين، دولة قطر لدعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون دول الجوار. ومنذ بدأت الأزمة في يونيو/حزيران الماضي، زاد نشاط روسيا في المنطقة وباعت أنظمة دفاعها الصاروخية لقوى أخرى في المنطقة بينها تركيا.

ووقعت قطر وروسيا اتفاقا للتعاون العسكري والتقني ومذكرة تفاهم بشأن الدفاع الجوي والإمدادات العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول عندما زار وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الدوحة.