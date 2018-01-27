قرقاش: على إيران أن تراجع تبجحها باحتلال عواصم عربية

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، السبت، على المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، معتبراً أنه كان من الأصوب أن يسأل عبداللهيان عن أسباب الموقف الإماراتي السعودي البحريني المشترك تجاه سياسة إيران.

وأضاف أنه "كان على عبداللهيان أن يراجع التبجح من قبل بلاده باحتلال أربع عواصم عربية والحفاظ على خامسة من "السقوط"، وأن يؤكد ضرورة أن تراعي #إيران حقوق الجيرة وأخوة الإسلام."

من الأصوب أن يسأل الدكتور عبداللهيان عن أسباب الموقف الإماراتي السعودي البحريني المشترك تجاه سياسة بلاده، وأن يراجع التبجح بإحتلال أربع عواصم عربية و الحفاظ على خامسة من "السقوط"، وأن يؤكد ضرورة أن تراعي إيران حقوق الجيرة و أخوة الإسلام. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 27, 2018

وكان عبداللهيان اعتبر في تغريدة على حسابه على تويتر، الجمعة، أن اصطفاف السعودية والإمارات والبحرين في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا خطأ استراتيجي.

كما لعب على وتر الجيرة والدين التي لم تعر لهما إيران أي أهمية بتدخلاتها في العديد من الدول العربية، قائلاً "إن جيرتنا وكوننا مسلمين باقية الى الأبد".