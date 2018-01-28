الإمارات.. إقامة صلاة الجنازة على والدة الشيخ خليفة

أدى #الشيخ_محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و #محمد_بن_زايد، ولي عهد أبوظبي، والحكام وعموم #آل_نهيان وجموع المواطنين صلاة الجنازة، الأحد، على الفقيدة الشيخة #حصة_بنت_محمد_آل_نهيان في مسجد المعترض بالعين.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد نعى والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية الأحد. وأعلنت الدولة الحداد 3 أيام بدءاً من الأحد.

كما أصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم. وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".